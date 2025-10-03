Fenerbahçe maçı sonrası olay sözler: Kazma kalas topu bilmiyor

Fenerbahçe - Nice maçına dair konuşan Nihat Kahveci, Fransız ekibini sert sözlerle eleştirdi.

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Nice ile kozlarını paylaştı. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, 2-1 kazanmayı başardı.

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 3 ve 25. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Fransız ekibinin tek golü ise 37. dakikada Kevin Carlos’tan geldi.

“FENERBAHÇE BASKIYI İYİ YAPTI”

Karşılaşmanın ardından Kontraspor Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci, "Sonuçta Fenerbahçe kazandı. Eksikleri var mı var. İkinci yarı ritmi düştü mü düştü ama Fenerbahçe’nin ilk yarının büyük çoğunluğundaki oyununu beğendim. Şimdi diyebilirler Nice çok kötü. Nice ile ilgili ne konuştuysak çıktı. Defanstan oyun kurulumu sıkıntı. Kalas dolu. Fenerbahçe belli başlı yerlerde baskıyı iyi yaptı” dedi.

1759270625339-yanlizca-boyutlandirma-83.jpg
Nihat Kahveci'den Nice eleştirisi

“NICE KAZMA KALAS TOPU BİLMİYOR”

İsmail Yüksek’in performansına dikkat çeken Nihat Kahveci, “İsmail Yüksek sana helal olsun koçum. Yemin ediyorum yine muhteşem oynadı. Antalya maçının oyuncusuydu. Bana göre Kerem 2 gol attı ya, İsmail Kerem’in önünde maçın oyuncusu anketi yapsak. Süper oynadı. Tamam Nice; kazma, kalas, topu bilmiyor ama İsmail kaç tane top kaptı. Ön tarafta bütün ataklarını kesti. Aralara pas attı. Nene’ye muhteşem pas attı. Nene ofsayttı. Ama o pası o şiddette atması çok önemliydi. Maşallah, nazar değmesin” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

