Milli takımın ilk 11'i belli oldu: Montella şaşırttı
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4. hafta maçında Türkiye ile Gürcistan karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 21.45'te başlayacak.
BARIŞ ALPER YILMAZ KULÜBEDE
Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Cezası biten Barış Alper Yılmaz'ın ilk 11'e dönmesi beklenirken teknik direktör Montella, oyuncuya şans vermedi.
MİLLİLERİN İLK 11'İ BELLİ OLDU
Türkiye: Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Yunus Akgün
Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Gocholeishvili, Kiteishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.