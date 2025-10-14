Milli takımın ilk 11'i belli oldu: Montella şaşırttı

Milli takımın ilk 11'i belli oldu: Montella şaşırttı
Türkiye - Gürcistan maçına artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler açıklandı.

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4. hafta maçında Türkiye ile Gürcistan karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 21.45'te başlayacak.

BARIŞ ALPER YILMAZ KULÜBEDE

Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Cezası biten Barış Alper Yılmaz'ın ilk 11'e dönmesi beklenirken teknik direktör Montella, oyuncuya şans vermedi.

MİLLİLERİN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Türkiye: Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Yunus Akgün

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Gocholeishvili, Kiteishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.

