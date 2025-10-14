Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk Tosun vakit kaybetmedi

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk Tosun vakit kaybetmedi
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Cenk Tosun antrenmanlarını Dereağzı Tesisleri'nde yapmaya başladı.

Süper Lig’de milli ara ile birlikte Fenerbahçe’de operasyon başladı. Teknik ekibin isteği ve yönetimin onayıyla kadro dışı bırakıldı.

CENK TOSUN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; kadro dışı bırakılan Cenk Tosun, antrenmanlarını Dereağzı Tesisleri’nde yapmaya başladı. Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan İrfan Can Kahveci’nin ise daha sonra katılacağı kaydedildi.

3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde Bulgaristan’a karşı oynanan mücadele forma giyen İrfan Can Kahveci golünü de kaydederken daha sonrasında sakatlandı. Ayak bileğinden sakatlanan İrfan Can Kahveci’nin 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILDILAR?

Süper Lig’in 8. haftasında Samsunspor’a konuk olan Fenerbahçe sahadan 1 puanla ayrıldı. Karşılaşma sonrası İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un Archie Brown ile kavga ettiği öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

