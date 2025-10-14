Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk Tosun vakit kaybetmedi

Süper Lig’de milli ara ile birlikte Fenerbahçe’de operasyon başladı. Teknik ekibin isteği ve yönetimin onayıyla kadro dışı bırakıldı.

Fenerbahçe'yi yıkan sonuç: Yönetim şaşkına döndü

CENK TOSUN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; kadro dışı bırakılan Cenk Tosun, antrenmanlarını Dereağzı Tesisleri’nde yapmaya başladı. Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan İrfan Can Kahveci’nin ise daha sonra katılacağı kaydedildi.

3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde Bulgaristan’a karşı oynanan mücadele forma giyen İrfan Can Kahveci golünü de kaydederken daha sonrasında sakatlandı. Ayak bileğinden sakatlanan İrfan Can Kahveci’nin 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

NEDEN KADRO DIŞI BIRAKILDILAR?

Süper Lig’in 8. haftasında Samsunspor’a konuk olan Fenerbahçe sahadan 1 puanla ayrıldı. Karşılaşma sonrası İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un Archie Brown ile kavga ettiği öğrenildi.