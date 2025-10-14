Fenerbahçe'yi yıkan sonuç: Yönetim şaşkına döndü
Bu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe’de ortalığı karıştıran bir gelişme yaşandı.
Sadettin Saran bütün ekibi kovacak
TAKIMIN FİZİKSEL DURUMU ÇOK KÖTÜ
Domenico Tedesco’nun gelmesinin ardından takıma yapılan laktat testinde oyuncuların fiziksel olarak çok kötü durumda oldukları ortaya çıktı. Normalde 5 civarında çıkması gereken değerlerin 14-15 seviyesinde olduğu tespit edildi.
SUÇLUSU JOSE MOURINHO
Ortaya çıkan sonuçlar sonrası teknik heyet ve yeni yönetim faturayı, Jose Mourinho’ya kesti. Sezon öncesi kamp için takımı memleketi Portekiz’e götüren Jose Mourinho’nun gerektiği kadar futbolcuları çalıştırmadığı belirlendi.
LAKTAT TESTİ NE İŞE YARAR?
Laktat testi, vücudun fiziksel kapasitesi ve dayanıklılığını ölçmek için yapılan bir testtir. Değer ne kadar yüksek çıkarsa vücudun o kadar yorgun olduğu ifade edilir.