Fenerbahçe'yi yıkan sonuç: Yönetim şaşkına döndü

Yayınlanma:
Fenerbahçe'de son yapılan laktat testleri yönetim ve teknik ekibi şaşkına çevirdi. Test sonuçlarında takımın fiziksel olarak çok kötü durumda olduğu ortaya çıktı.

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe’de ortalığı karıştıran bir gelişme yaşandı.

Sadettin Saran bütün ekibi kovacakSadettin Saran bütün ekibi kovacak

TAKIMIN FİZİKSEL DURUMU ÇOK KÖTÜ

Domenico Tedesco’nun gelmesinin ardından takıma yapılan laktat testinde oyuncuların fiziksel olarak çok kötü durumda oldukları ortaya çıktı. Normalde 5 civarında çıkması gereken değerlerin 14-15 seviyesinde olduğu tespit edildi.

thumbs-b-c-b25e700bab689ebd0e44617897bba929.jpg
Laktat testinde şoke eden sonuç

SUÇLUSU JOSE MOURINHO

Ortaya çıkan sonuçlar sonrası teknik heyet ve yeni yönetim faturayı, Jose Mourinho’ya kesti. Sezon öncesi kamp için takımı memleketi Portekiz’e götüren Jose Mourinho’nun gerektiği kadar futbolcuları çalıştırmadığı belirlendi.

2024/11/08/hbfb.jpg

LAKTAT TESTİ NE İŞE YARAR?

Laktat testi, vücudun fiziksel kapasitesi ve dayanıklılığını ölçmek için yapılan bir testtir. Değer ne kadar yüksek çıkarsa vücudun o kadar yorgun olduğu ifade edilir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

