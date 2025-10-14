Sadettin Saran bütün ekibi kovacak

Sadettin Saran bütün ekibi kovacak
Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, scout ekibi ile yollarını ayırma kararı aldı.

Süper Lig’de milli aranın gelmesiyle birlikte Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, takıma ilk neşteri vurdu.

Sarı-lacivertlilerde Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ve Diyetisyen Cenk Özyılmaz ile yollar ayrıldı. Futbolculardan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, Samsunspor maçında yaşananlar nedeniyle kadro dışı kaldı.

thumbs-b-c-dc61d88ac902ba7ea45dcb58d2cf3099.jpg

SCOUT EKİBİ İLE TOPLANTI

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Sadettin Saran şimdi de scout ekibine el attı. Scout ekibinden detaylı bir rapor isteyen Sadettin Saran gördüklerine çok şaşırdı.

Fenerbahçe, Galatasaray'ı geçti: Tek takım oldu!Fenerbahçe, Galatasaray'ı geçti: Tek takım oldu!

YETERSİZ BULUNAN İSİMLER A TAKIMA YÜKSELDİ

Haberde, Fenerbahçe Akademisi'nden "yetersiz" raporuyla gönderilen bazı isimlerin daha sonrasında A takım scout ekibine dahil edildiği aktarıldı.

2024/11/08/hbfb.jpg

YOLLAR AYRILACAK

Sadettin Saran’ın scout ekibiyle yollarını ayıracağı ve futbol izleme komitesini yeniden yapılandıracağı belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

