Milli takımdan 1 gümüş ve 3 bronz madalya
Yayınlanma:
Japonya'nın başkenti Tokyo’da devam eden İşitme Engelliler 25. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda (Deaflympics) Türkiye Judo Milli Takımı’ndan 6 sporcu bugün tatamiye çıkma başarısı gösterdi.

Türkiye İşitme Engelliler Judo Milli Takımı, İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları’nda kadınlarda 3 bronz, erkeklerde ise 1 gümüş madalya kazandı. İlk gün Buse Tıraş ile gümüş madalya kazanan kadın millilerde, bugün 63 kg’da mücadele eden Esma Gökülü Brezilya, 78 kg’da Yadigar Talayhan Ukrayna ve +78 kg da Elif Gülşen Kazak rakiplerini ippon (tuş) ile yenerek bronz madalya kazandı.

Erkeklerde ise +100 kg’da mücadele eden Samet Bulut, final maçına kadar tüm müsabakalarını ippon (tuş) ile kazandı. Finalde ise Fransız sporcu karşısında başarılı olamadı ve gümüş madalyada kaldı.

Judo Milli Takımı organizasyonda toplam bireysel müsabakalarını 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamlarken, milliler yarın takım karşılaşmalarına çıkacak.

MİLLİLER ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Türkiye İşitme Engelliler Judo Milli Takımı’nda madalya kazanan sporcular tüm kafile tarafından kaldıkları otelin önünde alkışlarla karşılanarak tebrik edildi.

Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, sporcuları tek tek kutlayarak bu başarı ilk ve son olmayacak diyerek açıklamalarda bulundu. Gözel, “Madalyaların devamının geleceğine yürekten inanıyoruz. Judo branşında toplam 5 madalya kazanan sporcularımızı tebrik ediyorum.

Devamı gelecek inşallah. Bu gururun tüm branşlarımıza yayılacağını biliyoruz. Hem takım sporlarında hem de bireysel mücadelelerde millilerimiz madalyalar almaya devam edecek inşallah. Sporcularımızın alınlarından öpüyor, hocalarımızın emeğine, gayretine ve yüreğine sağlık diliyoruz. Ay-yıldız için ter döken herkese sonsuz teşekkürler. Burada kazanılan tüm madalyalarımızı şehitlerimize ve milletimize armağan ediyoruz” dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

