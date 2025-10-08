Milli takımda Uğurcan Çakır gelişmesi: Resmi açıklama geldi

Milli takımda Uğurcan Çakır gelişmesi: Resmi açıklama geldi
A Milli Takım, Bulgaristan ve Gürcistan maçları öncesi hazırlıklarına devam etti. Uğurcan Çakır da antrenmanda yer aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve Gürcistan ile karşılaşacak olan A Milli Takım’da hazırlıklar devam ediyor.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başlarken taktiksel çalışma ile sona erdi.

Millilerin çalışmalarını TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Arslan da yerinde izledi.

Galatasaray ile federasyon arasında kriz: Uyarı yazısı yolladılarGalatasaray ile federasyon arasında kriz: Uyarı yazısı yolladılar

UĞURCAN ÇAKIR DA KATILDI

Sakatlığı nedeniyle son antrenmana katılmayan Uğurcan Çakır bu sefer çalışmalarda yer aldı. TFF’den Uğurcan Çakır’a dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

A Millî Takım'ın ilk iki idmanında hafif sakatlığı nedeniyle yer alamayan Uğurcan Çakır, bugün yapılan antrenmana katıldı. Merih Demiral ise takımla çalıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

