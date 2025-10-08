Milli takımda Uğurcan Çakır gelişmesi: Resmi açıklama geldi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve Gürcistan ile karşılaşacak olan A Milli Takım’da hazırlıklar devam ediyor.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başlarken taktiksel çalışma ile sona erdi.

Millilerin çalışmalarını TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Arslan da yerinde izledi.

UĞURCAN ÇAKIR DA KATILDI

Sakatlığı nedeniyle son antrenmana katılmayan Uğurcan Çakır bu sefer çalışmalarda yer aldı. TFF’den Uğurcan Çakır’a dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

A Millî Takım'ın ilk iki idmanında hafif sakatlığı nedeniyle yer alamayan Uğurcan Çakır, bugün yapılan antrenmana katıldı. Merih Demiral ise takımla çalıştı.