Galatasaray ile federasyon arasında kriz: Uyarı yazısı yolladılar

Senegal Futbol Federasyonu, milli takıma gelmeyen Ismail Jakobs için Galatasaray'a uyarı yazısı yolladı.

Süper Lig’de milli araya girilirken Galatasaray ile Senegal Futbol Federasyonu arasında ‘Ismaıl Jakobs’ krizi çıktı.

ISMAIL JAKOBS MİLLİ TAKIMA GİTMEDİ

Güney Sudan ve Moritanya maçları için Senegal Milli Takımı’na çağrılan Ismail Jakobs, sakatlığı nedeniyle İstanbul’da kaldı.

Dursun Özbek canlı yayın sırasında çok sinirlendi: Galatasaraylı olamazDursun Özbek canlı yayın sırasında çok sinirlendi: Galatasaraylı olamaz

FEDERASYONDAN GALATASARAY’A UYARI YAZISI

D Sports’un haberine göre Galatasaray’a uyarı yazısı yollayan Senegal Futbol Federasyonu, oyuncunun sakatlığına dair açıklama talep etti.

6734805c3d284306951a173f.webp
Senegal, Ismail Jakobs'u istiyor

OYUNCUNUN GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİLER

Haberde ayrıca Senegal Futbol Federasyonu’nun oyuncunun gönderilmesini talep ettiği vurgulandı. Federasyon, oyuncunun kendi sağlık ekipleri tarafından muayene edilmesini istedi.

10 MAÇTA 421 DAKİKA SAHADA KALDI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maça çıkan Ismail Jakobs, 421 dakika boyunca sahada kaldı.

Kaynak:D Sports

