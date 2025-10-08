Dursun Özbek canlı yayın sırasında çok sinirlendi: Galatasaraylı olamaz

Galatasaray'da Divan Kurulu'nda konuşma yaptığı sırada gelen ses üzerine cevap veren Dursun Özbek'in bir üyeyle girdiği tartışma gündem oldu.

Galatasaray'da Divan Kurulu Ekim Ayı Olağan Toplantısı düzenlendi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir üye arasındaki ‘Galatasaray Adası’ tartışması gündem oldu.

“GALATASARAY ADASI’NI SATMAK İSTEYEN GALATASARAYLI OLAMAZ”

Dursun Özbek konuşma yaptığı sırada gelen bir söz üzerine cevap veren Dursun Özbek, Galatasaray Adası’nı satmak isteyenlerin asla Galatasaraylı olamayacağını dile getirdi.

Galatasaray Adası tartışıldı

Taraflar arasında yaşanan diyalog şu şekilde:

Divan'daki bir üye: "Galatasaraylı ölçeğin mi var Sayın Başkan?"

Dursun Özbek: "Evet var. Galatasaray Adası'nı satmak isteyen Galatasaraylı olamaz."

Divan'daki bir üye: "Satmak isteyen yok."

Dursun Özbek: "Hadi hadi hadi!"

Divan'daki bir üye: "Hadi hadi tabii. Faaliyet zararı var, hala daha kalkıp güllük gülistanlık konuşuyorsun."

Dursun Özbek: "Galatasaray Adası'nı satmak isteyen Galatasaraylı olamaz."

