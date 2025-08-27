Milli takım yarı finale yükseldi

FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde mücadele eden 16 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, çeyrek finalde Slovakya ile karşılaştı.

Basketbol Gelişim Merkezi C2 Salonu’nda oynanan müsabakayı TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF Yöneticileri takip etti.

42 SAYI FARK

Ay-yıldızlılar müsabakaya; Azra Tura, Esma Tanrıverdi, Nehir Odabaşı, Liva Aksoy ve Ayşe Melek Demirer beşiyle başladı. Milliler, ilk periyodu 15-11 önde tamamlarken, devreye de 42-20’lik skorla üstün girdi. Farkı açan milliler, üçüncü periyodu 72-26’lık skorla geçti. Son periyotta oyun üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlılar, parkeden 89-47'lik skorla galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.

RAKİBİNİ BEKLİYOR

Milliler yarı finalde Litvanya - Portekiz maçının galibi ile 28 Ağustos Perşembe günü karşılaşacak.