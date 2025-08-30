Milli takım Meriç Nehri'nde kampa girdi

Milli takım Meriç Nehri'nde kampa girdi
Yayınlanma:
Kürek Milli Takımı, Balkan Şampiyonası öncesi Meriç Nehri'nde kampa girdi.

Kürek Milli Takımı, Gençler Balkan Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Edirne'deki Meriç Nehri Kürek Parkuru'nda kampa girdi.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen hazırlık kampında 40 sporcu, antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Günde çift antrenman yapan milli sporcular, Yunanistan'da düzenlenecek Gençler Balkan Şampiyonası için güç depoluyor.

Antrenör Gökhan Dalgıç, gazetecilere, şampiyona öncesi son hazırlıkları Edirne'de yaptıklarını söyledi.

Meriç Nehri'nde yoğun bir tempoyla çalışacaklarını belirten Dalgıç, "Şampiyonaya iki haftalık bir sürecimiz kaldı. Geçen hafta Edirne'de gerçekleşen Türkiye Şampiyonası'nda milli kadroya seçilen değerli gençlerimiz burada. Gelecek için bize büyük vaatlerde bulunan gençlerimizle Gençler Balkan Şampiyonası hazırlıkları için Edirne’de bulunuyoruz. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelmiş 40 sporcu ve 8 antrenörümüz mevcut." ifadelerini kullandı.

Milli kürekçi Derin Kumuk ise yarış sezonunu en iyi şekilde tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Şampiyonaya günde 2 antrenmanla hazırlandıklarını aktaran Derin, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Bu arada milli kürekçiler, antrenman öncesi Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

