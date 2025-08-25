Milli takım Dünya Şampiyonası'na Aksaray'da hazırlanıyor

Milli takım Dünya Şampiyonası'na Aksaray'da hazırlanıyor
Yayınlanma:
Görme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımı, 5-11 Ekim 2025 tarihlerinde Hindistan’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını Aksaray’da sürdürüyor.

Aksaray’daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde günde çift idman yapan milliler, taktiksel ağırlıklı çalışıyor.
Kadın futbolunda ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacakları belirten Görme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımı Antrenörü Cihan Kasapgil, "Milli takımımız yeni oluşturulmuş bir milli takım. 2’nci senemizi yeni doldurduk. Takım olarak ilk defa uluslararası bir organizasyona katılacağız. Ekim ayında Hindistan’da dünya şampiyonası düzenlenecek. 11 sporcu 2 kalecimizle birlikte toplam 13 kişilik genişletilmiş kadroyla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu kampın sonunda Dünya Şampiyonası'na katılacak kadromuzu belirleyeceğiz. Orada 8 sporcu ile 2 kalecimiz yer alacak. Hazırlıklarımıza ise günde çift idmanla sürdürüyoruz. Hem teknik taktik hem de sporcularımızın uyum içiresinde birbirine alışması yer alıyor" dedi.

'TÜRK MİLLİ TAKIMI BİR YERE GİDİYORSA, HEDEFİ ŞAMPİYONLUKTUR'

Kadın futbolu açısından yeni bir branş olduğu belirten Kasapgil, "Kadınlarda yeni bir branşız. Erkekler ise görme engeliler de 20 yıldır uluslararası organizasyonlara katılıyorlar. Kadınlarda ise dünyada 3-4 yıldır yeni yeni örgütlenen bir oluşum.

millitakim.jpeg
Milli Takım hazırlıklarını Aksaray'da sürdürüyor

2 yıl önce bizde oluşumu tamamlayıp bu oluşumda yer alarak geç kalmadan başladık. Türkiye milli takıma bir yere giriyorsa, hedefi tabii ki de şampiyonluktur. Bizimde hedefimiz bu şekilde ve ilk deneyiimiz olacak. Bu süreçte iyi bir başarı elde edip ülkemizi armağan etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Spor
Serdal Adalı teklifi anında reddetti
Serdal Adalı teklifi anında reddetti
Acun Ilıcalı ve Beşiktaş anlaştı
Acun Ilıcalı ve Beşiktaş anlaştı
Rasim Ozan Kütahyalı ‘Hain’ denince çıldırdı
Rasim Ozan Kütahyalı ‘Hain’ denince çıldırdı