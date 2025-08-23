Milli Takım Çin'de kazandı

21 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Çin’in Jiangmen kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası A Grubu’ndaki üçüncü maçında Fas’ı set vermeden mağlup etti.

Ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 25-20, 25-21 ve 25-19’luk setlerle kazanarak organizasyondaki ilk galibiyetini elde etti.

Milliler Fas'ı 3-0 yendi

Maç boyunca etkili servislerle rakibin oyun kurmasını zorlaştıran milliler, blok organizasyonunda da üstün performans sergiledi. Özellikle ikinci setteki kritik savunma hamleleri, takımın momentumu elinde tutmasını sağladı. Teknik heyet, maç sonrası yaptığı değerlendirmede takımın “kontrollü ve disiplinli oyununa” dikkat çekti.

Sıradaki Rakip: Mısır

Milliler, gruptaki dördüncü maçında 25 Ağustos Pazartesi günü TSİ 06.00’da Mısır ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, Türkiye’nin grup sıralamasındaki konumunu belirlemede büyük önem taşıyor.

Fas karşısında alınan bu net galibiyet, hem takımın özgüvenini artırdı hem de turnuvadaki rekabet gücünü yeniden şekillendirdi.

Mısır karşısında alınacak olası bir galibiyet, Türkiye’yi üst tura taşıyabilecek kritik bir eşik olacak.