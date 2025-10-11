Milli takım Bulgaristan karşısında: İlk 11 belli oldu mu? Montella'dan büyük sürpriz

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında bu akşam deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Vasil Levski Ulusal Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maç TV8'den naklen yayınlanacak. Maçı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho yönetecek.

TÜRKİYE 3. SIRADA

Türkiye, E Grubu'ndaki üçüncü maçlar öncesinde aynı puana sahip Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer alıyor. Bulgaristan'ın ise puanı yok ve sonuncu sırada.

E Grubu'ndaki diğer maçta 6 puanla lider durumda bulunan İspanya kendi sahasında Gürcistan'la karşı karşıya gelecek. Bu maçın da başlama saati 21.45.

MONTELLA'NIN SÜRPRİZİ VAR

A Milli Takım'da Gürcistan maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Barış Alper Yılmaz oynamayacak.

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın kadroda sürpriz yapacağı ve Can Uzun'u ilk kez ilk 11'de görevlendireceği belirtildi.

BULGARİSTAN-TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER

Takımların bu akşamki maça şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:

Milli takımda ajan alarmı: Montella iptal etti

BULGARİSTAN: Vutsov, Bozhinov, Hristov, H. Petrov, Tsenov, Kraev, M. Petkov, L. Petkov, Chochev, Kirilov, Nikolov.

TÜRKİYE: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Kenan, Arda, Kerem, Can Uzun.