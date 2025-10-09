Milli takımda ajan alarmı: Montella iptal etti

A Milli Futbol Takımı’nın 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan ile oynayacağı FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçı öncesi teknik direktör Vincenzo Montella’nın aldığı karar komşu basında gündem oldu.

Bulgar gazetesi Sega, Montella’nın Sofya’daki Vasil Levski Stadı’nda antrenman yapmama tercihini "taktik sıkıyönetim" olarak yorumladı.

Milli takımda Uğurcan Çakır gelişmesi: Resmi açıklama geldi

AJAN ALARMI

Montella, Bulgaristan maçına dair taktiksel detayların rakip ekiplerce gözlemlenmesini engellemek amacıyla, resmi antrenmanı iptal etti. Ajan önlemi alan İtalyan çalıştırıcının bu hamlesi Bulgar basınına konu oldu.

Milli takımda antrenman yerine sadece 15 dakikalık sembolik bir saha tanıtımı yapılacak ve bu süre basına açık olacak. Bu hamle, Bulgar yetkililerin olası analizlerini engellemek adına stratejik bir adım olarak Montella tarafından uygulandı.

MİLLİLER İSTANBUL'DA

A Milli Takım, son antrenmanını İstanbul’da gerçekleştirecek ve ardından Sofya’ya hareket edecek. Basın toplantısının ardından yapılacak kısa saha ziyaretiyle birlikte, maç öncesi tüm hazırlıklar tamamlanmış olacak.

MONTELLA'DAN GİZLİLİK KARARI

Montella’nın bu yaklaşımı, özellikle deplasman maçlarında rakip analizine karşı alınan önlemler açısından dikkat çekici bulundu. Teknik heyetin, maçın taktiksel planını gizli tutarak sürpriz hamlelerle sahaya çıkmayı hedeflediği ifade edildi.