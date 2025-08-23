Milli takım 1-0 öne geçtiği maçta ABD'ye yenildi

Milli takım 1-0 öne geçtiği maçta ABD'ye yenildi
Yayınlanma:
U21 Erkek Milli takımımız zorlu ABD mücadelesinden 3-2 mağlubiyetle ayrıldı.

21 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımımız, Çin’in Jiangmen kentinde düzenlenen U21 Dünya Şampiyonası A Grubu ikinci maçında güçlü rakibi ABD’ye 3-2 mağlup oldu.

Beş set süren mücadelede milliler, zaman zaman üstünlük kursa da final setinde rakibin servis ve blok gücüne karşı koyamadı.

1. Set: Türkiye 25-21 ABD

2. Set: ABD 25-13 Türkiye

3. Set: ABD 25-22 Türkiye

4. Set: Türkiye 25-21 ABD

5. Set: ABD 15-7 Türkiye

Milliler mücadeleyi bırakmadı

İlk seti kazanarak maça iyi başlayan Ay-yıldızlılar, ikinci sette düşüş yaşadı. Üçüncü sette kritik anlarda hata yapan milliler, dördüncü sette toparlanarak maçı tie-break’e taşıdı. Ancak son sette ABD’nin servis ve blok üstünlüğü belirleyici oldu.

milli1.jpg
Milli takım ABD'ye direnemedi

Kalan maçlar:

23 Ağustos 2025 – 09.00: Türkiye - Fas

25 Ağustos 2025 – 06.00: Türkiye - Mısır

26 Ağustos 2025 – 06.00: Türkiye - Tayland

Son 16’ya kalma şartı: Gruplarında ilk 4 sırada yer alan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Türkiye’nin kalan üç maçta alacağı sonuçlar, bu hedefe ulaşmak açısından kritik önem taşıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

