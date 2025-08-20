Milli maçın biletleri satışta: Passolig şartı yok

Milli maçın biletleri satışta: Passolig şartı yok
A Milliler Gürcistan yolunda. Tiflis maçı için biletler satışa çıktı.

2026 Dünya Kupası Elemeleri heyecanı sürerken, A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile oynayacağı kritik karşılaşmanın biletleri futbolseverlerle buluştu.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun duyurusuna göre, 4 Eylül Perşembe günü TSİ 19.00’da Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadı’nda oynanacak mücadele için misafir tribün biletleri 1000 TL olarak belirlendi.

PASSOLİG ŞARTI YOK

Taraftarlar, biletleriniPasso’nun resmi web sitesi veya Passo Mobil uygulaması üzerinden temin edebilecek. Bu karşılaşmada Passolig kartı zorunluluğu bulunmaması, özellikle yurtdışından maça gitmeyi planlayan taraftarlar için kolaylık sağlayacak.

HEDEF GALİBİYET

E Grubu’nda mücadele eden Ay-Yıldızlılar, Gürcistan karşısında alacakları puanlarla Dünya Kupası yolunda avantaj elde etmeyi hedefliyor. Tiflis’teki atmosferin kıran kırana geçmesi beklenirken, Türk taraftarların tribün desteği yine büyük önem taşıyor.

