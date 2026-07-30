Midtjylland Beşiktaş: İlk 11'ler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Midtjylland'a konuk olacak olan Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Danimarka ekibi Midtjytlland'a konuk olacak.
Temsilcimiz, geçtiğimiz hafta Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ilk maçı 1-0 kazanarak avantajı eline almıştı.
Siyah-beyazlılar, Danimarka'da da rakibini yenip bir üst tura çıkmayı hedefliyor.
TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma, S Sport'tan naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ
Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Felix Uduokhai ve ayak bileğinde yaralanma tespit edilen Wilfried Ndidi kadroda yer almıyor.
Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard, izni ve UEFA kadrosunda yer almadığı için Midtjylland maçında forma giyemeyecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Midtjylland - Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu:
- Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Erlic, Bech, Osorio, Bravo, Andreasen, Billing, Castillo, Dju, Gue-Sung
- Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Ouattara, Salih Özcan, Cerny, Olaitan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Oh
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi