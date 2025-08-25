Mevlüt Erdinç'in yeni takımı belli oldu

Mevlüt Erdinç'in yeni takımı belli oldu
Yayınlanma:
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen eski milli oyuncu Mevlüt Erdinç'in yeni takımı netleşti.

2022 yazında Fransa National 3 ekibi (Ulusal Amatör Lig) Racing Besançon’a transferi duyurulan Erdinç, kulübün uluslararası transfer sertifikası sorunu nedeniyle forma giyememişti.

Üç yıldır sahalardan uzak kalan tecrübeli oyuncu, Fransa Departemental 3’te (Bölgesel Amatör Lig) mücadele eden ve Türkleri temsil eden Lyon kenti takımı Club Sportif Anatolia ile anlaşma sağladı.

"Burada olmaktan gururluyum çünkü birçok topluluğu bir araya getiriyor” sözleriyle duygularını paylaşan Erdinç, 7 Eylül Pazar günü USF Tarare karşısında oynanacak ilk hafta maçında sahada olması bekleniyor.

Kariyerinde Paris Saint-Germain, Rennes, Saint-Etienne, Sochaux ve Fenerbahçe gibi kulüplerin yanı sıra A Milli Futbol Takım’da da iz bırakan Erdinç, bu sezon Club Sportif Anatolia için ter dökecek.

Eski milli futbolcu, böylelikle profesyonel ruhla amatör gençlere ve amatör bir kulübe yardım ederek büyük bir sosyal sorumluluk örneği verecek.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

