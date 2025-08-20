Metin Tekin: Emenike'nin sarışın ve biraz daha kısa boylusu

Metin Tekin: Emenike'nin sarışın ve biraz daha kısa boylusu
Yayınlanma:
Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Metin Tekin'den Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi övgüsü geldi.

Vole ekranlarında Galatasaray’ın Avrupa arenasındaki şansını değerlendiren spor yorumcusu Metin Tekin, sarı-kırmızılı ekibin bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir performans sergileyebileceğini vurguladı.
Tekin, takımın hem kadro kalitesine hem de yerli oyuncuların form durumuna dikkat çekerek, Galatasaray’ın artık “zayıf halka” olarak görülmeyeceğini savundu.

GÜNAY GÜVENÇ'E DİKKAT ÇEKTİ

Tekin, kaleci Günay Güvenç’in güven veren bir isim olduğunu belirtse de, Galatasaray’ın Avrupa seviyesinde daha üst düzey bir kaleci transferi yapmasının muhtemel olduğunu söyledi.
“Günay iyi ama Şampiyonlar Ligi için çıta daha yüksek olacak gibi görünüyor” ifadeleriyle beklentisini dile getirdi.

barisalper.jpg

EMENIKE GÖNDERMESİ

Galatasaray’ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz’ın Karagümrük maçındaki golünü yorumlayan Tekin, oyuncunun fiziksel gücünü ve süratini öne çıkardı.
“Emenike’nin sarışın ve biraz daha kısa boylu versiyonu gibiydi. Temastan kaçmıyor, omzunu çok iyi kullanıyor” diyerek Barış Alper’e övgü yağdırdı.

Galatasaray’ın ligdeki üstün performansına da değinen Tekin, “Beşiktaş’ı izliyoruz, beğeniyoruz çünkü çıtayı düşürdü. Ama Galatasaray’ı izlediğimizde doyumsuzluk hissi alıyoruz çünkü çıtayı çok yukarı koydular” dedi.
Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda ilk 24’e girmenin mümkün olduğunu belirten eski ünlü futbolcu, “İlk 8’e girseler bile şaşırmam” diyerek sarı-kırmızılıların Avrupa’da güçlü bir profil çizeceğini ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

