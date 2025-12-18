Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'nde değişim rüzgarları sert esiyor. Genel kurul sonrası göreve gelen yeni yönetim kulüp ruhuna yeniden hayat verirken Metin Diyadin de yıllar sonra Başkent ekibine geri döndü.

6 Aralık’ta yapılan olağanüstü seçimli genel kurulun ardından göreve gelen yeni yönetim, kulübün dinamiklerini bilen ve camianın güvenini kazanmış isimlerden oluşuyor.

Bu anlayışla Gençlerbirliği ruhuna yeniden hayat verilmeye başlandı.

BRANDALAR KALKTI

Viralspor'un haberine göre Geçtiğimiz sezon altyapı ile A takım antrenman sahasını ayıran 5 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 50 metre genişliğindeki tel örgüler brandalarla kapatılmış, altyapı oyuncularının A takımı izlemesi engellenmişti. Metin Diyadin'in de kulübe geri dönmesiyle birlikte bu uygulama kaldırılarak altyapı futbolcularının örnek aldıkları ağabeylerini yakından görmelerinin önü de açıldı. Böylece Gençlerbirliği Futbol Akademisi’nde yetişen gençlerin hayallerine bir adım daha yaklaşmaları sağlandı.

METİN DİYADİN YUVAYA DÖNDÜ

Gençlerbirliği'ni daha önce 1 Temmuz-20 Ekim 2013 ile 1 Temmuz 2021-11 Eylül 2022 dönemlerinde çalıştıran Metin Diyadin, futbolculuk kariyerinde de Kırmızı - Siyahlı formayı uzun süre terletti.

Başkent temsilcisinde 3. teknik direktörlük dönemine başlayan Diyadin, en son 2023-24 sezonunda Iğdır FK takımını çalıştırdı.

VOLKAN DEMİRAL İSTİFA ETMİŞTİ

Gençlerbirliği'nin Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendiği maçın ardından teknik direktör Volkan Demirel, başkan değişikliği nedeniyle yollarını Kırmızı Siyahlı kulüple ayırmıştı. Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Kasımpaşa maçına teknik sorumlu Özcan Bizati yönetiminde çıkmıştı.

3. Metin Diyadin dönemi resmen başladı

RAKİP BODRUM

Başkent ekibi, Ziraat Türkiye Kupası Grup 1. maçında sahasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Sipay Bodrum FK’yı ağırlayacak.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yapılan antrenman; ısınma, koordinasyon çalışmaları ve eğlenceli oyunlarla başladı. Ardından 5’e 2 top kapma, taktik ağırlıklı çalışma ve duran top organizasyonları gerçekleştirildi. Antrenman soğuma koşusuyla tamamlandı.

Metin Diyadin ve ekibi gelir gelmez sahaya çıktı

Gençlerbirliği, kupa maçına cezalı veya sakat oyuncusu olmadan çıkacak. Yeni yönetimin ilk icraatları ve takımın moral durumu, camiada olumlu bir hava oluşturmuş durumda.