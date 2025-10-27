Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı

Şanlıurfaspor Kulübü, teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Mesut Bakkal ve ekibine, bugüne kadar Şanlıurfaspor’umuza vermiş oldukları emek ve katkılardan dolayı teşekkür eder, kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde ve yaşamlarında başarılar dileriz."

SON 2 HAFTADA YENİLMİŞTİ

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Şanlıurfaspor, sezona iyi başlamış, ancak son 2 haftada 2 maçı da kaybetmişti. Elazığspor'a kendi sahasında 2-0 mağlup olan Şanlıurfaspor, Ankaragücü deplasmanında da sahadan 4-1 yenilgiyle ayrılmıştı.

Şanlıurfaspor, oynadığı 10 maçta 22 puanla 2. sırada bulunuyor. İlk sıradaki Batman Petrolspor'un ise 9 maçta 23 puanı var.