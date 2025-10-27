Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı

Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı
Yayınlanma:
Şanlıurfaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Şanlıurfaspor Kulübü, teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Mesut Bakkal ve ekibine, bugüne kadar Şanlıurfaspor’umuza vermiş oldukları emek ve katkılardan dolayı teşekkür eder, kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde ve yaşamlarında başarılar dileriz."

Mesut Bakkal: Beşiktaş maçını asla unutamamMesut Bakkal: Beşiktaş maçını asla unutamam

SON 2 HAFTADA YENİLMİŞTİ

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Şanlıurfaspor, sezona iyi başlamış, ancak son 2 haftada 2 maçı da kaybetmişti. Elazığspor'a kendi sahasında 2-0 mağlup olan Şanlıurfaspor, Ankaragücü deplasmanında da sahadan 4-1 yenilgiyle ayrılmıştı.

Şanlıurfaspor, oynadığı 10 maçta 22 puanla 2. sırada bulunuyor. İlk sıradaki Batman Petrolspor'un ise 9 maçta 23 puanı var.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Spor
Filenin Sultanları'nın maç programı belli oldu
Filenin Sultanları'nın maç programı belli oldu
TFF bahis oynayan hakemlerin ismini açıklayacak
TFF bahis oynayan hakemlerin ismini açıklayacak
Kevin De Bruyne 2025'i kapattı
Kevin De Bruyne 2025'i kapattı