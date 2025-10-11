Mesut Bakkal: Beşiktaş maçını asla unutamam

Yayınlanma:
Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, katıldığı programda Beşiktaş maçını unutamadığını söyledi.

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “Hazır Cevap” adlı programda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bakkal'ın Urfanatik'teki habere göre sorulara verdiği cevaplar şöyle:

Futbolculuk kariyerinizde en unutamadığınız maç hangisiydi?

– Futbol oynarken Denizlispor forması giydiğim dönemde, Beşiktaş’ı şampiyonluktan ettiğimiz maç. O anı asla unutamam.

Çalıştırdığınız kulüpler içinde taraftarıyla sizi en çok etkileyen hangisiydi?

– Ankaragücü taraftarı beni çok etkiledi. Gerçekten tutkulu ve destekleyiciler.

Avrupa futbolundan örnek aldığınız bir teknik direktör var mı?

– Alex Ferguson disiplini ve başarılarıyla her zaman örnek aldığım bir isimdir.

Şanlıurfaspor’da teknik direktörlük yapmak size nasıl bir sorumluluk yüklüyor?

– Kadim bir şehri yeniden ayağa kaldırmak, yeniden yaratmak benim için çok önemli ve anlamlı bir sorumluluk.

"TSUNAMİ GELİYOR!"

Şanlıurfaspor taraftarının futbola olan tutkusunu nasıl tanımlarsınız?

– Tsunami geliyor!

Mesut Bakkal Şanlıurfaspor'da hedefini açıkladı

Teknik Adamlık sizi en çok mutlu eden an neydi?

– Mesela Amedspor’u şampiyon yapmam. O an, adamlık adına çok özel bir andı benim için. İnşallah aynısını Urfa’da da başarırız.

“Efsane oyuncu” tanımına uyan üç isim kimdir?

– Alex, Hagi ve üçüncü olarak da Alexander Hleb.

Şanlıurfa’da sizi en çok etkileyen kültürel ya da tarihi yer neresi oldu?

– Halfeti’ye gittik, inanılmaz bir yer. O caminin minaresinin su altında kalmış olması çok etkileyiciydi.

Türk mutfağından vazgeçemediğiniz üç lezzet nedir?

– Kuru fasulye, karnıyarık ve kıymalı patates. Hepsi inanılmaz lezzetli.

Taraftarların size taktığı en ilginç lakap hangisi?

– Denizliler bana “Boncuk” derdi. Amedsporlular “Dede”, Urfalılar ise “Hacı” diyorlar. Böyle devam ediyoruz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

