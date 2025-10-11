Mesut Bakkal: Beşiktaş maçını asla unutamam
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “Hazır Cevap” adlı programda dikkat çeken ifadeler kullandı.
Bakkal'ın Urfanatik'teki habere göre sorulara verdiği cevaplar şöyle:
Futbolculuk kariyerinizde en unutamadığınız maç hangisiydi?
– Futbol oynarken Denizlispor forması giydiğim dönemde, Beşiktaş’ı şampiyonluktan ettiğimiz maç. O anı asla unutamam.
Çalıştırdığınız kulüpler içinde taraftarıyla sizi en çok etkileyen hangisiydi?
– Ankaragücü taraftarı beni çok etkiledi. Gerçekten tutkulu ve destekleyiciler.
Avrupa futbolundan örnek aldığınız bir teknik direktör var mı?
– Alex Ferguson disiplini ve başarılarıyla her zaman örnek aldığım bir isimdir.
Şanlıurfaspor’da teknik direktörlük yapmak size nasıl bir sorumluluk yüklüyor?
– Kadim bir şehri yeniden ayağa kaldırmak, yeniden yaratmak benim için çok önemli ve anlamlı bir sorumluluk.
"TSUNAMİ GELİYOR!"
Şanlıurfaspor taraftarının futbola olan tutkusunu nasıl tanımlarsınız?
– Tsunami geliyor!
Mesut Bakkal Şanlıurfaspor'da hedefini açıkladı
Teknik Adamlık sizi en çok mutlu eden an neydi?
– Mesela Amedspor’u şampiyon yapmam. O an, adamlık adına çok özel bir andı benim için. İnşallah aynısını Urfa’da da başarırız.
“Efsane oyuncu” tanımına uyan üç isim kimdir?
– Alex, Hagi ve üçüncü olarak da Alexander Hleb.
Şanlıurfa’da sizi en çok etkileyen kültürel ya da tarihi yer neresi oldu?
– Halfeti’ye gittik, inanılmaz bir yer. O caminin minaresinin su altında kalmış olması çok etkileyiciydi.
Türk mutfağından vazgeçemediğiniz üç lezzet nedir?
– Kuru fasulye, karnıyarık ve kıymalı patates. Hepsi inanılmaz lezzetli.
Taraftarların size taktığı en ilginç lakap hangisi?
– Denizliler bana “Boncuk” derdi. Amedsporlular “Dede”, Urfalılar ise “Hacı” diyorlar. Böyle devam ediyoruz.