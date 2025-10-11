Mesut Bakkal: Beşiktaş maçını asla unutamam

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “Hazır Cevap” adlı programda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bakkal'ın Urfanatik'teki habere göre sorulara verdiği cevaplar şöyle:

Futbolculuk kariyerinizde en unutamadığınız maç hangisiydi?

– Futbol oynarken Denizlispor forması giydiğim dönemde, Beşiktaş’ı şampiyonluktan ettiğimiz maç. O anı asla unutamam.

Çalıştırdığınız kulüpler içinde taraftarıyla sizi en çok etkileyen hangisiydi?

– Ankaragücü taraftarı beni çok etkiledi. Gerçekten tutkulu ve destekleyiciler.

Avrupa futbolundan örnek aldığınız bir teknik direktör var mı?

– Alex Ferguson disiplini ve başarılarıyla her zaman örnek aldığım bir isimdir.

Şanlıurfaspor’da teknik direktörlük yapmak size nasıl bir sorumluluk yüklüyor?

– Kadim bir şehri yeniden ayağa kaldırmak, yeniden yaratmak benim için çok önemli ve anlamlı bir sorumluluk.

Şanlıurfaspor taraftarının futbola olan tutkusunu nasıl tanımlarsınız?

– Tsunami geliyor!

Teknik Adamlık sizi en çok mutlu eden an neydi?

– Mesela Amedspor’u şampiyon yapmam. O an, adamlık adına çok özel bir andı benim için. İnşallah aynısını Urfa’da da başarırız.

“Efsane oyuncu” tanımına uyan üç isim kimdir?

– Alex, Hagi ve üçüncü olarak da Alexander Hleb.

Şanlıurfa’da sizi en çok etkileyen kültürel ya da tarihi yer neresi oldu?

– Halfeti’ye gittik, inanılmaz bir yer. O caminin minaresinin su altında kalmış olması çok etkileyiciydi.

Türk mutfağından vazgeçemediğiniz üç lezzet nedir?

– Kuru fasulye, karnıyarık ve kıymalı patates. Hepsi inanılmaz lezzetli.

Taraftarların size taktığı en ilginç lakap hangisi?

– Denizliler bana “Boncuk” derdi. Amedsporlular “Dede”, Urfalılar ise “Hacı” diyorlar. Böyle devam ediyoruz.