Messi'ye Dünya Kupası şoku

Futbol dünyasının efsane ismi Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası öncesi hazırlık amacıyla Suudi Arabistan’da dört aylık bir dönem geçirme talebinde bulundu.

Ancak bu sürpriz plan, Suudi hükümetinden onay alamadı. Fransız gazetesi L’Équipe’in haberine göre, Arjantinli yıldızın Suudi Pro Ligi’nde geçici olarak forma giyme isteği resmi makamlarca uygun bulunmadı.

FIFA'da gözler 28 Şubat'a çevrildi

"HAZIRLIK KAMPI DEĞİL"

Mahd Spor Akademisi Genel Direktörü Abdallah Hammad, Suudi basınına yaptığı açıklamada Messi cephesinden kendisine ulaşan teklifin reddedildiğini doğruladı. Hammad, şu ifadeleri kullandı:

“Messi’nin ekibi, MLS sezonu arasındaki dönemde Suudi Arabistan’da oynamak istediğini iletti. Ancak bu teklif kabul edilmedi. Bakan, ligimizin bir hazırlık kampı olmadığını söyledi.”

BECKHAM DA KURTARAMADI

Messi’nin bu hamlesi, geçmişte David Beckham’ın LA Galaxy forması giyerken Milan’a kiralanmasına benzetildi. Ancak Suudi yetkililer, bu tür geçici anlaşmaların lig yapısına uygun olmadığını belirterek süreci sonlandırdı.

ABD'DE KALACAK

Inter Miami ile olan sözleşmesini 2028’e kadar uzatan Lionel Messi, kariyerine Amerika Birleşik Devletleri’nde devam edecek. MLS sezonu sona erdikten sonra Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası hazırlıklarına farklı bir planla devam etmesi bekleniyor.

Messi’nin Suudi Arabistan planının iptal edilmesi, futbol dünyasında farklı yorumlara yol açarken, Arjantinli yıldızın Dünya Kupası hazırlıklarını nasıl sürdüreceği önümüzdeki günlerde belli olacak.