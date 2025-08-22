Messi'nin yanında gezerek 167 milyon kazandı

MLS ekiplerinden Inter Miami’de oynayan Lionel Messi’nin ünlü koruması Yassine Cheuko’nun yıllık kazancı gündem oldu.

ÖZEL ARABA VE EV, SINIRSIZ HARCAMA HAKKI

Eski asker olduğu belirtilen Cheuko’nun kendisine ait özel bir araba ve evi olduğu, ayrıca sınırsız harcama yapma özgürlüğünün bulunduğu belirtildi.

167 MİLYON LİRA KAZANIYOR

İspanyol Gazetesi AS’ın haberine göre; Cheuko, koruma görevinden yıllık 3.5 milyon euro (167 milyon lira) kazanıyor.

Cheuko’nun kazancı dışında haftada 3 gün izin hakkının da olduğu ifade edildi.

2022 YILINDAN BERİ GÖREVDE

Arjantin’in Dünya Kupası’nı kazandığı Kasım 2022 tarihinden bu yana Messi’nin korumalığını yapan Cheuko, 3 yıl içinde milyoner oldu.

SAHAYA GİRİŞİ YASAK

MLS yönetimi, Messi’nin güvenliğinden sorumlu olan Cheuko’nun sahaya giren şahıslara sert müdahalelerde bulunması ve yetkisiz davranışlarından dolayı 6 Nisan’da aldığı kararla sahaya girişini yasaklamıştı.

MESSI’NİN KAZANCI 50-60 MİLYON DOLAR

38 yaşındaki dünya yıldızı, MLS ekibinden yıllık 50-60 milyon dolar arasında ücret kazanıyor.