Messi hayatının şokunu yaşadı: 3-0'ı koruyamadılar

Inter Miami ve Orlando City, MLS'in 11. haftasında karşı karşıya geldi.

Nu Stadyumu'nda oynanan mücadelede 3-0'lık üstünlüğünü koruyamayan Inter Miami, sahadan 4-3'lük yenilgi ile ayrıldı.

Maça hızlı başlayan Inter Miami, 4. dakikada Fray, 25. dakikada Segovia ve 33. dakikada Lionel Messi'nin golleriyle skoru 3-0'a getirdi.

Orlando City, erken açılan farka rağmen 39, 68 ve 78. dakikalarda Martin Ojeda'nın attığı gollerle skora dengeyi getirdi.

90+3'te sahneye çıkan Spicer, Orlando City'ye galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bu sonuçla Inter Miami, 19 puanla maç fazlasıyla 3. sırada kaldı.

Orlando City ise puanını 10 yaparak 13. sırada yer aldı.

MESSI BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Inter Miami formasıyla 100. maçına çıkan Lionel Messi, dalya dediği maçta büyük bir şok yaşadı.

4 Nisan'da yeni stadına taşınan Inter Miami, yeni stadyumlarında oynadığı 4 maçı da kazanamadı.

Florida ekibi, söz konusu maçlarda 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.