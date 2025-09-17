Mert Hakan Yandaş Kerem Aktürkoğlu'nu görür görmez ne dediğini açıkladı

Alanyaspor’u ağırlayacak Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

“SEN BEN YOK FENERBAHÇE VAR”

Kerem Aktürkoğlu ile ilişkisine dair konuşan Mert Hakan Yandaş, "İyi birliktelik gösterdik, hocayı da iyi karşıladık. Birlikteliğimizi başka yerlere çekmek isteyen insanlar oldu. Kerem Aktürkoğlu kardeşimizi karşıladığımızda da söyledim. 'Sen ben yok Fenerbahçe' var dedik. Bu sene de hepimiz öyle düşünüyoruz" sözlerini sarf etti.

“ONUN YANINDA OLDUĞUMUZU GÖSTERMEYE ÇALIŞTIK”

Teknik direktör değişikliğini de değerlendiren Mert Hakan Yandaş, "Fenerbahçe kaptanı olarak üzerimde büyük bir sorumluluk var. Birçok yeni oyuncumuz var ama kaynaşma, yakımlık çok çabuk oldu. Geçen hafta da yeni hoca geldi, bir haftalık süreci çok çabuk geçtik. Hocamızla tribüne gittik ve onun yanında olduğumuzu göstermeye çalıştık" ifadelerini kullandı.