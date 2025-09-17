Mert Hakan Yandaş Kerem Aktürkoğlu'nu görür görmez ne dediğini açıkladı

Mert Hakan Yandaş Kerem Aktürkoğlu'nu görür görmez ne dediğini açıkladı
Yayınlanma:
Fenerbahçe Kaptanı Mert Hakan Yandaş, daha önce tartışma yaşadığı Kerem Aktürkoğlu ile ilişkisi hakkında konuştu.

Alanyaspor’u ağırlayacak Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

“SEN BEN YOK FENERBAHÇE VAR”

Kerem Aktürkoğlu ile ilişkisine dair konuşan Mert Hakan Yandaş, "İyi birliktelik gösterdik, hocayı da iyi karşıladık. Birlikteliğimizi başka yerlere çekmek isteyen insanlar oldu. Kerem Aktürkoğlu kardeşimizi karşıladığımızda da söyledim. 'Sen ben yok Fenerbahçe' var dedik. Bu sene de hepimiz öyle düşünüyoruz" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe'ye sonunda iyi haber geldi: Korkulan olmadıFenerbahçe'ye sonunda iyi haber geldi: Korkulan olmadı

“ONUN YANINDA OLDUĞUMUZU GÖSTERMEYE ÇALIŞTIK”

Teknik direktör değişikliğini de değerlendiren Mert Hakan Yandaş, "Fenerbahçe kaptanı olarak üzerimde büyük bir sorumluluk var. Birçok yeni oyuncumuz var ama kaynaşma, yakımlık çok çabuk oldu. Geçen hafta da yeni hoca geldi, bir haftalık süreci çok çabuk geçtik. Hocamızla tribüne gittik ve onun yanında olduğumuzu göstermeye çalıştık" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

