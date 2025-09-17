Fenerbahçe'ye sonunda iyi haber geldi: Korkulan olmadı

Fenerbahçe'ye sonunda iyi haber geldi: Korkulan olmadı
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Jhon Duran'ın 2 haftaya kadroya dönebileceği kaydedildi.

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında sakatlanan Jhon Duran’ın son durumu belli oldu.

BARSELONA’DA İĞNE TEDAVİSİ OLDU

Kaval kemiğindeki ağrılar nedeniyle Barselona’ya giderek özel doktorlardan iğne tedavisi gören Jhon Duran, İstanbul’a döndü.

KOLTUK DEĞNEĞİ KULLANIYOR

Yapılan enjeksiyonlar nedeniyle oyuncunun bir süredir koltuk değneği kullanmak zorunda kaldığı aktarılırken ne zaman sahalara döneceği de ortaya çıktı.

jhon-duran.jpg
Jhon Duran

SAKATLIĞI 2 HAFTA DAHA SÜRECEK

Oyuncunun 2 hafta içerisinde antrenmanlara başlayarak yeniden forma giymeye hazır olacağı belirtildi.

NICE MAÇIYLA SAHALARA DÖNECEK

Jhon Duran’ın 2 Ekim’de UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak olan Nice maçında forma giyebileceği kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

