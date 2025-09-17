Fenerbahçe'ye sonunda iyi haber geldi: Korkulan olmadı
Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Jhon Duran'ın 2 haftaya kadroya dönebileceği kaydedildi.
Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında sakatlanan Jhon Duran’ın son durumu belli oldu.
BARSELONA’DA İĞNE TEDAVİSİ OLDU
Kaval kemiğindeki ağrılar nedeniyle Barselona’ya giderek özel doktorlardan iğne tedavisi gören Jhon Duran, İstanbul’a döndü.
KOLTUK DEĞNEĞİ KULLANIYOR
Yapılan enjeksiyonlar nedeniyle oyuncunun bir süredir koltuk değneği kullanmak zorunda kaldığı aktarılırken ne zaman sahalara döneceği de ortaya çıktı.
SAKATLIĞI 2 HAFTA DAHA SÜRECEK
Oyuncunun 2 hafta içerisinde antrenmanlara başlayarak yeniden forma giymeye hazır olacağı belirtildi.
NICE MAÇIYLA SAHALARA DÖNECEK
Jhon Duran’ın 2 Ekim’de UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak olan Nice maçında forma giyebileceği kaydedildi.