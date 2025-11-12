Mersin Spor’a Malaga darbesi: 100'ü gördü

Mersin Spor’a Malaga darbesi: 100'ü gördü
Yayınlanma:
FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Mersin Spor, sahasında Unicaja Malaga’ya 100-77 mağlup oldu.

FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu dördüncü maçında Mersin Spor Erkek Basketbol Takımı, sahasında güçlü rakibi Unicaja Malaga karşısında istediğini bulamadı.
Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan mücadelede İspanyol ekibi üstün bir performans sergileyerek parkeden 100-77 galip ayrıldı.

FARK 23 SAYIYA ÇIKTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Malaga, ilk periyodu 31-22 önde kapattı. Devreye gelindiğinde farkı 19 sayıya çıkaran konuk ekip, ikinci yarıda da kontrolü elden bırakmadı. Üçüncü çeyrekte skor 81-56 oldu ve son bölümde farkı koruyan Malaga, mücadeleyi 23 sayı farkla kazandı.

mersin.jpg
Karşılaşma öncesi şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu

Mersin Spor’da March Jr 14, Cowan 13, Ergi Tırpancı 11 sayı ile öne çıkan isimler oldu.

MERSİN 2. YENİLGİSİNİ ALDI

Malaga’da ise Balcerowski 18, Perez 14, Dedovic 12 sayıyla galibiyete katkı verdi. Karşılaşmada Malaga’dan Sulejmanovic, beş faul nedeniyle oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla Mersin temsilcisi, gruptaki ikinci mağlubiyetini aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Spor
Kayserispor'a tarihi ceza geldi
Kayserispor'a tarihi ceza geldi
Milliler Lihtenştayn'ı dağıttı: 7-0
Milliler Lihtenştayn'ı dağıttı: 7-0
Beşiktaş iddiası: Rafa Silva futbolu bırakmak istiyor
Beşiktaş iddiası: Rafa Silva futbolu bırakmak istiyor