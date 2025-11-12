Mersin Spor’a Malaga darbesi: 100'ü gördü

FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu dördüncü maçında Mersin Spor Erkek Basketbol Takımı, sahasında güçlü rakibi Unicaja Malaga karşısında istediğini bulamadı.

Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan mücadelede İspanyol ekibi üstün bir performans sergileyerek parkeden 100-77 galip ayrıldı.

FARK 23 SAYIYA ÇIKTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Malaga, ilk periyodu 31-22 önde kapattı. Devreye gelindiğinde farkı 19 sayıya çıkaran konuk ekip, ikinci yarıda da kontrolü elden bırakmadı. Üçüncü çeyrekte skor 81-56 oldu ve son bölümde farkı koruyan Malaga, mücadeleyi 23 sayı farkla kazandı.

Karşılaşma öncesi şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu

Mersin Spor’da March Jr 14, Cowan 13, Ergi Tırpancı 11 sayı ile öne çıkan isimler oldu.

MERSİN 2. YENİLGİSİNİ ALDI

Malaga’da ise Balcerowski 18, Perez 14, Dedovic 12 sayıyla galibiyete katkı verdi. Karşılaşmada Malaga’dan Sulejmanovic, beş faul nedeniyle oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla Mersin temsilcisi, gruptaki ikinci mağlubiyetini aldı.