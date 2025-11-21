Mersin Spor Karşıyaka'yı yıktı

Mersin Spor Karşıyaka'yı yıktı
Yayınlanma:
Mersin Spor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde sahasında Karşıyaka'yı mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 9. haftanın açılış maçında Mersin Spor, Karşıyaka'yı 92-87 yendi.

MERSİN SPOR - KARŞIYAKA MAÇINDAN NOTLAR

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Nazlı Çisil Güngör

Mersin Spor : OIaseni 21, Koray Çekici, Cowan 9, Cruz 15, White 7, Kartal Özmızrak 5, March 23, Efe Ergi Tırpancı 2, Anıl Alyanak, Kuzey Livaneli, Bentil 10

Milli takım şampiyon oldu: Altın madalyayı kaptıMilli takım şampiyon oldu: Altın madalyayı kaptı

Karşıyaka: Young 18, Serkan Menteşe 3, Mannig 18, Alston 7, Mert Celep 13, Sokolowski 19, Gordic 9, Eylem Eminoğlu, Egemen Yapıcı, Ege Özçelik, Yalın Yıldız

1. Periyot: 22-17

Devre: 41-40

3. Periyot: 63-57

Beş faulle çıkanlar: 37.23 Alston, 39.43 Mannig (Karşıyaka)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Spor
Fenerbahçe'de 4 eksik var
Fenerbahçe'de 4 eksik var
Gaziantep FK haftalar sonra galip geldi
Gaziantep FK haftalar sonra galip geldi
Fenerbahçe forması giydi Trabzonsporlu olduğunu itiraf etti: Aziz Yıldırım biliyordu
Fenerbahçe forması giydi Trabzonsporlu olduğunu itiraf etti: Aziz Yıldırım biliyordu