Mersin Spor Karşıyaka'yı yıktı
Yayınlanma:
Mersin Spor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde sahasında Karşıyaka'yı mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 9. haftanın açılış maçında Mersin Spor, Karşıyaka'yı 92-87 yendi.
MERSİN SPOR - KARŞIYAKA MAÇINDAN NOTLAR
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Nazlı Çisil Güngör
Mersin Spor : OIaseni 21, Koray Çekici, Cowan 9, Cruz 15, White 7, Kartal Özmızrak 5, March 23, Efe Ergi Tırpancı 2, Anıl Alyanak, Kuzey Livaneli, Bentil 10
Milli takım şampiyon oldu: Altın madalyayı kaptı
Karşıyaka: Young 18, Serkan Menteşe 3, Mannig 18, Alston 7, Mert Celep 13, Sokolowski 19, Gordic 9, Eylem Eminoğlu, Egemen Yapıcı, Ege Özçelik, Yalın Yıldız
1. Periyot: 22-17
Devre: 41-40
3. Periyot: 63-57
Beş faulle çıkanlar: 37.23 Alston, 39.43 Mannig (Karşıyaka)
Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!