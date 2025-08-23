Melo'dan Galatasaray teklifi: Etiketleyerek paylaştı

Galatasaray’ın efsane isimlerinden Felipe Melo, kulübe olan bağlılığını bir kez daha gösterdi.

Sarı-kırmızılıların transfer gündeminde yer alan İsviçreli stoper Manuel Akanji için sosyal medya üzerinden destek mesajı paylaşan Melo, taraftarları heyecanlandırdı.

GÜNDEM AKANJI

Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek adına 30 yaşındaki Nijerya asıllı İsviçreli futbolcu Manuel Akanji ile temaslarını sürdürüyor. Görüşmelerde önemli bir aşamaya gelinirken, kulüp yönetimi oyuncuyu kadroya katmak için yoğun çaba harcıyor.

MELO'DAN TEKLİF

Felipe Melo, Akanji ile ilgili çıkan transfer haberini sosyal medya hesabından alıntılayarak şu ifadeyi kullandı:

Galatasaray’a gel kardeşim.

Melo'nun Akanji paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü

Bu paylaşım kısa sürede taraftarlar arasında büyük ilgi gördü.

Melo’nun bu çağrısı, hem kulübe olan sevgisinin bir göstergesi hem de transfer sürecine moral desteği olarak yorumlandı.

Akanji kimdir?

Yaş: 30

Uyruk: İsviçre. (Nijerya kökenli)

Mevki: Stoper.

Kulüp geçmişi: Borussia Dortmund, Manchester City.

Özellikleri: Topla çıkabilen, pas kalitesi yüksek, fiziksel olarak güçlü bir savunmacı.

Felipe Melo, Galatasaray formasıyla geçirdiği yıllarda agresif oyun tarzı ve liderliğiyle tanınmıştı. Emekli olduktan sonra da kulübe olan desteğini sürdüren Melo’nun bu tarz çıkışları, taraftarla bağını canlı tutarken, potansiyel transferlerde de etkili bir figür haline geldi.