Meliha Diken geri döndü

Eczacıbaşı Dynavit'in yıldız oyuncusu Meliha Diken geri döndü.

Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı Dynavit'in yıldız oyuncusu Meliha Diken, geçirdiği sakatlığın ardından geri dönerek antrenmanlara başladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Sporcumuz Meliha Diken’in sol ayak bileği bağlarında zorlanmaya bağlı kısmi yırtık ve tenosinovit için uygulanmakta tedavisi devam etmekte olup, kontrollü bir şekilde antrenmanlara başlamıştır.

Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyunun bilgisine sunarız."

MELİHA DİKEN KİMDİR?

whatsapp-image-2025-11-01-at-13-12-16.jpeg

1993 doğumlu Meliha Diken, Bosna Hersek asıllı Türk milli voleybolcudur. 187 cm boyundaki Diken, smaçör pozisyonunda görev yapmaktadır. Kariyerine Kula Gradacac'ta başlayan deneyimli oyuncu; İlbank, Fenerbahçe, Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank ve Fenerbahçe Medicana formalarını giymiştir. 2025-2026 sezonu itibarıyla Eczacıbaşı Dynavit kadrosuna katılmıştır.

Kulüp Başarıları

Türkiye Ligi Şampiyonluğu: 2014-2015, 2016-2017, 2020-2021, 2022-2023, 2023-2024

Türkiye Kupası Şampiyonluğu: 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2018-2019, 2020-2021, 2023-2024, 2024-2025

Türkiye Süper Kupası Şampiyonluğu: 2015-2016, 2018-2019, 2022-2023, 2024-2025

CEV Kupası Şampiyonluğu: 2017-2018

CEV Şampiyonlar Ligi İkinciliği: 2020-2021

Milli Takım Başarıları

2014 Avrupa Ligi Şampiyonu

2015 Avrupa Oyunları Şampiyonu

2015 U23 Dünya İkincisi

2018 FIVB Milletler Ligi İkincisi

2019 Avrupa Şampiyonası İkincisi

2023 FIVB Milletler Ligi Şampiyonu

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

