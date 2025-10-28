Mehmet Altıparmak imzayı attı

Mehmet Altıparmak imzayı attı
Yayınlanma:
Sivasspor'da yeni dönem resmen başladı. Kırmızı Beyazlılarda Mehmet Altıparmak göreve geldi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivaspor, teknik direktörlük görevine tecrübeli çalıştırıcı Mehmet Altıparmak’ı getirdiğini resmen açıkladı.

TFF kupa öncesi hakemleri açıkladı: Bir isim çok şaşırttıTFF kupa öncesi hakemleri açıkladı: Bir isim çok şaşırttı

Kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, "Hoş geldin şampiyon hoca" ifadeleriyle Altıparmak’a olan güvenini vurguladı.

TAM 7 ŞAMPİYONLUK

Mehmet Altıparmak, kariyerinde birçok takımı üst liglere taşıyarak adından söz ettirdi.

Bugüne kadar:

Amed Sportif Faaliyetler
Serik Belediyespor
Esenler Erokspor
Kocaelispor
Samsunspor
Gençlerbirliği
Kasımpaşa
Hatayspor

gibi kulüplerde görev alan Altıparmak, toplamda 7 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

HEDEF YENİDEN SÜPER LİG

Sivasspor yönetimi, Altıparmak’ın tecrübesiyle takımı yeniden Süper Lig’e taşıma hedefinde.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

