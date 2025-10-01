Mbappe'den Arda Güler açıklaması

Mbappe'den Arda Güler açıklaması
Yayınlanma:
Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylien Mbappe takım arkadaşı Arda Güler'le ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

İspanyol devi Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında deplasmanda Kazakistan'ın Kairat takımını adeta ezip geçti. Real Madrid, sahadan 5 gollü galibiyetle ayrılmayı başardı.

Karşılaşmanın yıldızı Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylien Mbappe oldu. Kylien Mbappe, 3 gol atarak hat trick yaptı. Diğer goller ise Eduardo Camavinga ve Brahim Diaz'dan geldi.

Real Madrid'te öne çıkan oyunculardan biri de milli futbolcumuz Arda Güler oldu. Arda Güler, iyi oyununun yanı sıra Mbappe'nin attığı 3. golün de asistini yaptı.

"ARDA GÜLER ÇOK YETENEKLİ"

Kylien Mbappe, karşılaşma sorsası soruları yanıtlarken, Arda Güler'le ilgili de konuştu.

Fransız futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Arda Güler ile aramızda harika bir ilişki var. Arda, genç ve çok yetenekli. İnanılmaz bir yetenek ve ona yardımcı olmalıyız. Bizimle olmasından dolayı mutluyuz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

