Mauro Icardi'yi havalara uçuracak karar

Mauro Icardi'yi havalara uçuracak karar
Yayınlanma:
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Başakşehir karşısında Mauro Icardi'ye ilk 11'de şans verecek.

Süper Lig’de milli aranın ardından oynanacak olan 10. haftada Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.

18 Ekim Cumartesi günü Fatih Terim Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşma öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılılarda Okan Buruk’tan sürpriz bir karar geldi.

kapak-095417.webp

MAURO ICARDI İLK 11’E DÖNÜYOR

Milliyet’in haberine göre; Okan Buruk, ilk 11’de Mauro Icardi’yi kullanmayı planlıyor.

2024/11/07/hbgs.jpg

VICTOR OSIMHEN’İ DİNLENDİRECEK

Deneyimli teknik adam böylece milli takım için Nijerya’ya giden Victor Osimhen’i dinlendirmeyi planlıyor.

Galatasaray deplasmanda kazandı: Harika başlangıçGalatasaray deplasmanda kazandı: Harika başlangıç

SAVUNMADA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Okan Buruk ayrıca Wilfried Singo’nun yerine Sallai, Davinson Sanchez’in yerine ise Kaan Ayhan veya Lemina yer alacak.

Kaynak:Milliyet

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Mesut Hakan İlkay Kenan: Ya Türksündür ya değilsindir!
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
Spor
Galatasaray deplasmanda kazandı: Harika başlangıç
Galatasaray deplasmanda kazandı: Harika başlangıç
Sadettin Saran açıklamıştı: Gün bitmeden müjde geldi
Sadettin Saran açıklamıştı: Gün bitmeden müjde geldi