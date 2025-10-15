Mauro Icardi'yi havalara uçuracak karar
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Başakşehir karşısında Mauro Icardi'ye ilk 11'de şans verecek.
Süper Lig’de milli aranın ardından oynanacak olan 10. haftada Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak.
18 Ekim Cumartesi günü Fatih Terim Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.
Karşılaşma öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılılarda Okan Buruk’tan sürpriz bir karar geldi.
MAURO ICARDI İLK 11’E DÖNÜYOR
Milliyet’in haberine göre; Okan Buruk, ilk 11’de Mauro Icardi’yi kullanmayı planlıyor.
VICTOR OSIMHEN’İ DİNLENDİRECEK
Deneyimli teknik adam böylece milli takım için Nijerya’ya giden Victor Osimhen’i dinlendirmeyi planlıyor.
SAVUNMADA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
Okan Buruk ayrıca Wilfried Singo’nun yerine Sallai, Davinson Sanchez’in yerine ise Kaan Ayhan veya Lemina yer alacak.
