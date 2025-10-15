Galatasaray deplasmanda kazandı: Harika başlangıç
Euroleague B Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda Flammes Carolo Basket ile karşı karşıya geldi.
L'Arena'da oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar parkeden 62-56’lık üstünlükle ayrılmayı başardı.
EUROLEAGUE'DE 2'DE 2 YAPTILAR
Bu sonuçla birlikte Galatasaray Çağdaş Faktoring, Euroleague’ye 2’de 2 yaparak başladı.
DETAYLAR
SALON: Caisse d' Epargne Arena
HAKEMLER: Veronika Obertova, Iain Macdonald, Ewa Matuszewska
FLAMMES CAROLO BASKET: Dixon 4, Brochant 8, Hirsch 9, Franchelin 12, Joens 2, Madjo 3, Gomis 7, Jerome 2, Strunc 9
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Kuier 8, Smalls 10, Williams 10, Oblak 12, Ayşe Cora Yamaner 9, Gökşen Fıtık 8, Juhasz 5, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Sude Yılmaz, Sehernaz Çidal
1’İNCİ PERİYOT: 18-21
DEVRE: 31-29
3’ÜNCÜ PERİYOT: 44-44
Kaynak:Haber Merkezi / DHA