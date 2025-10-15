Galatasaray deplasmanda kazandı: Harika başlangıç

Yayınlanma:
Flammes Carolo Basket'e konuk olan Galatasaray Çağdaş Faktoring parkeden 62-56’lık üstünlükle ayrıldı.

Euroleague B Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda Flammes Carolo Basket ile karşı karşıya geldi.

L'Arena'da oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar parkeden 62-56’lık üstünlükle ayrılmayı başardı.

EUROLEAGUE'DE 2'DE 2 YAPTILAR

Bu sonuçla birlikte Galatasaray Çağdaş Faktoring, Euroleague’ye 2’de 2 yaparak başladı.

DETAYLAR

SALON: Caisse d' Epargne Arena

HAKEMLER: Veronika Obertova, Iain Macdonald, Ewa Matuszewska

FLAMMES CAROLO BASKET: Dixon 4, Brochant 8, Hirsch 9, Franchelin 12, Joens 2, Madjo 3, Gomis 7, Jerome 2, Strunc 9

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Kuier 8, Smalls 10, Williams 10, Oblak 12, Ayşe Cora Yamaner 9, Gökşen Fıtık 8, Juhasz 5, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Sude Yılmaz, Sehernaz Çidal

1’İNCİ PERİYOT: 18-21

DEVRE: 31-29

3’ÜNCÜ PERİYOT: 44-44

Kaynak:Haber Merkezi / DHA

Spor
