Mauro Icardi'den olay paylaşım: Sosyal medyayı karıştırdı
Yayınlanma:
Galatasaray'da Mauro Icardi yaptığı paylaşımla sosyal medyayı karıştırdı.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da forma giyen Mauro Icardi’den sürpriz bir sosyal medya paylaşımı geldi.

“KENDİNE BİLE BAKAMAYANLARIN TAVSİYELERİNE KULAK ASMA”

Kahkaha attığı bir fotoğrafı paylaşan Mauro Icardi açıklama olarak "Hatırlayın: Kendine bile bakamayanların tavsiyelerine asla kulak asma. Unutmayın: Kendi başlarına başarısızlığa uğrayan insanlar var ama yine de sizin yolunuzu göstermek istiyorlar" sözlerini sarf etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Mauro Icardi’nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar, bu sözlerin kime gönderme olduğunu anlamaya çalıştı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Galatasaray’da geçirdiği 3 sezonda 3 şampiyonluk yaşan Arjantinli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Yönetim, oyuncuyu takımda tutmak istediğini belirtirken görüşmeleri sezon sonuna doğru yapmayı planlıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

