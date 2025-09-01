Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'nu şaşkına çevirecek açıklama

Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'nu şaşkına çevirecek açıklama
Yayınlanma:
Galatasaray'da Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu'na göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Portekiz'de Benfica ile geçirdiği 1 sezonun ardından Türkiye'ye dönen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye transfer oldu.

"TÜRKİYE'NİN EN ŞEREFLİ KULÜBÜ"

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Kerem Aktürkoğlu'nun havalimanındaki sözleri ortalığı karıştırdı. Milli futbolcu, “Öncelikle çok mutluyum. Camiamıza, Fenerbahçe’me kavuştuğum için çok mutluyum. Türkiye’nin en büyük, en şerefli kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Bundan sonra camiamız için Fenerbahçe için mücadele etmek için elimden gelen her şeyi vereceğim. İnşallah sonu da şampiyonluk olacak” dedi.

MAURO ICARDI'DEN OLAY GÖNDERME

Bu sözler Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekerken eski takım arkadaşı Mauro Icardi'den sürpriz bir gönderme geldi. "Metin Oktay Selamı" yaptığı fotoğrafı sosyal medyasından paylaşan Mauro Icardi, Metin Oktay'ın "Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir" sözlerini sarf etti.

mauro-icardi-paylasim.jpg
Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'na gönderme

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Spor
TFF müjdeyi verdi: 2 takım daha 1. Lig'e yükselecek
TFF müjdeyi verdi: 2 takım daha 1. Lig'e yükselecek
Filenin Sultanları'ndan muhteşem galibiyet: Çeyrek finaldeyiz
Filenin Sultanları'ndan muhteşem galibiyet