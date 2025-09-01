Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'nu şaşkına çevirecek açıklama

Portekiz'de Benfica ile geçirdiği 1 sezonun ardından Türkiye'ye dönen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye transfer oldu.

"TÜRKİYE'NİN EN ŞEREFLİ KULÜBÜ"

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Kerem Aktürkoğlu'nun havalimanındaki sözleri ortalığı karıştırdı. Milli futbolcu, “Öncelikle çok mutluyum. Camiamıza, Fenerbahçe’me kavuştuğum için çok mutluyum. Türkiye’nin en büyük, en şerefli kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Bundan sonra camiamız için Fenerbahçe için mücadele etmek için elimden gelen her şeyi vereceğim. İnşallah sonu da şampiyonluk olacak” dedi.

MAURO ICARDI'DEN OLAY GÖNDERME

Bu sözler Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekerken eski takım arkadaşı Mauro Icardi'den sürpriz bir gönderme geldi. "Metin Oktay Selamı" yaptığı fotoğrafı sosyal medyasından paylaşan Mauro Icardi, Metin Oktay'ın "Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir" sözlerini sarf etti.