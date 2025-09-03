Marmaris'in adı Milas oldu!

Marmaris Belediye Spor Kulübü Başkanı Erdem Karaosmanoğlu, BAL'da Milasspor olarak mücadele edeceklerini açıkladı.

Marmaris Manşet'ten Arzu Uğurcan'ın haberine göre Karaosmanoğlu, "Milasspor Kulübünü devralarak BAL’da yarışma hakkı aldık. Ancak federasyon ve bakanlık süreçlerinde yaşanan takvim ve mevzuat gerekçeleriyle bu sezon isim değişikliği tamamlanamadı. Kulübün adını Marmaris Belediye Spor Kulübü olarak değiştirmek için tüm girişimleri yaptık. TFF’nin yılda bir kez isim değişikliği kuralı nedeniyle süreç bu sezona yetişmedi. BAL’da resmiyette Milasspor Kulübü adıyla sahaya çıkacağız” dedi.

15 Ağustos'a kadar 500 bin liralık katılım bedelini yatırdıklarını belirten Karaosmanoğlu, “Bu durumun Marmaris kamuoyuna şef afça duyurulmasını istedik. İyi bir kadro kurduk; hedefimiz şampiyonluk. Bu sezon BAL’da mücadele edeceğimiz için sponsorluk ilgisi yüksek. Ana sponsorumuz Yat Marin Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Özkaynak’a teşekkür ederiz. Marmaris Belediye Başkanı de her zaman yanımızda. Destekler büyüyerek devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Kulübün bin 500 sporcusu olduğunu belirten Karaosmanoğlu, 6 yaşından itibaren çocukların altyapıda yetiştirildiğini, 7 branşın açık olduğunu, önümüzdeki dönemde engelli çocuklara yönelik branşların da devreye alınacağını söyledi.