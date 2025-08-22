Mario Lemina Galatasaray'dan ayrılacak mı? Açıklama yaptı

Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina için bazı kulüplerin oyuncunun temsilcisiyle temasa geçtiği iddia edilmişti.

Gabonlu orta saha, sosyal medya hesabından iddialara yanıt verdi.

‘’KONUŞMAYI BIRAKIN, SADECE GALATASARAY’DAYIM’’

Instagram üzerinden paylaşım yapan tecrübeli oyuncu, "Konuşmayı bırakın, ben sadece Gala’dayım, sadece Gala. Hiçbir spekülasyon yok, geleceğime tamamen Gala ile bağlıyım. Konu kapandı." ifadelerini kullandı.

Mario Lemina'nın yaptığı paylaşım

Mario Lemina, yaptığı paylaşımla Galatasaray’dan ayrılmayacağının altını çizmiş oldu.

1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

Orta saha oyuncusunun Galatasaray ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

31 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

2 MAÇTA FORMA GİYDİ

Mario Lemina, bu sezon Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı 2 maçta da forma şansı buldu.

Gol veya asist katkısı yapamadı.