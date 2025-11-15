Manisa Basket rahat kazandı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde alt sıraları yakından ilgilendiren 8’inci hafta mücadelesinde Karşıyaka evinde Manisa Basket’e 80-69 mağlup oldu.
Düşme hattındaki ev sahibi ekip 7’nci yenilgisini alırken, Manisa temsilcisi 3’üncü galibiyetine ulaştı.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın ilk periyodu konuk ekibin 21-20 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci çeyrekte dış atışlarda etkili olan Manisa temsilcisi soyunma odasına 9 sayı önde girdi: 36-45. Üçüncü periyotta Manisa ekibi farkın kapanmasına izin vermedi: 50-60. Final periyodunun başında 9-0’lık seri yakalayan Manisa Basket maçı 11 sayı farkla kazandı: 69-80.,
MAÇTAN NOTLAR
SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Alper Altuğ Köselerli, Batuhan Söylemezoğlu
KARŞIYAKA: Chiozza, Egemen 6, Manning 19, Ege 2, Alston 12, Sokolowski 12, Young 10, Gordic 4, Serkan 3, Mert 1
MANİSA BASKET: Smith 20, Yiğit 4, Mintz 20, Johnson 8, Pereira 4, Mobley 13, Zemaitis 9, Altan 2, Buğra
1’İNCİ PERİYOT: 20-21
İLK YARI: 36-45
3’ÜNCÜ PERİYOT: 50-60