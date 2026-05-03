Manisa Basket derin nefes aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son haftalarda kabus gören Glint Manisa Basket deplasmanda güçlü rakibi Galatasaray Mct Technic'i 91-87 yenerek bitime 1 maç kala kümede kalmayı garantiledi.

DERİN BİR NEFES ALDI

Bu galibiyetle 10 galibiyete ulaşan Manisa, sezon sonunda galibiyet eşitliği durumunda olası averaj hesaplarında kümede kalmayı başardı. Manisa ekibinde Scoochie Smith 25 sayı, 13 asist; Jayce Johnson 16 sayı, 10 ribaundla double-double yaparken, Judah Mintz 13 sayı, Yiğit Onan 14 sayı, 8 ribaund; Erik Stevenson 11 sayı ile çok önemli galibiyette rol oynadı.

Sezon ortasında göreve başladığı takımını ligde tutmayı başaran antrenör Serhat Kavut, tüm oyuncularını çok iyi mücadeleden dolayı kutladı.

Manisa Basket ligin son haftasında Türk Telekom'u konuk edecek. (DHA)