Manchester United'ın eski futbolcusundan sert sözler: O bir kaleci değil

İngiltere Lig Kupası 2. tur maçında Manchester United, normal süresi 2-2 biten maçta penaltılarda 12-11 elendi ve kupaya veda etti.

Takımın kalecisi Andre Onana, maçta yaptığı hatalar ile gündem oldu.

Maç sonrası açıklamalar yapan İngiliz ekibinin eski futbolcusu Paul Parker, Onana'yı sert sözlerle eleştirdi.

''O BİR KALECİ DEĞİL''

Parker açıklamasında, "Dışarı çıktığımda bana ilk sorulan şey 'Kalecinizin nesi var?' oluyor. Sorun şu ki o bir kaleci değil. Dünyanın en iyi pasörü olması umurumda değil, benim görmek istediğim şey kurtarış yapabilmesi. Manchester United'ın kaleciye ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

''ALTAY VE ONANA'DAN DAHA İYİ''

Takımda yedek oturan kaleci Tom Heaton'un şans bulması gerektiğini savunan Parker, "Heaton olsam derdim ki: 'Ben o ikisinden (Onana ve Bayındır) daha iyiyim!' Çünkü sahada olsa her şeyi kitabına uygun yapardı. Ona bakar ve 'İşte bu kaleci!' dersiniz." dedi.

Paul Parker son olarak, "Sahada en az bir oyuncu vardı ki onun haftalık maaşı, Grimsby'nin tüm kadrosunun maaşına eşitti. Bizde haftada 200 bin sterlinden fazla kazanan oyuncular var. Bu çok şey anlatıyor, bu açıdan durum kötü." yorumunu yaptı.