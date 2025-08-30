Manchester United sonunda kazandı

Yayınlanma:
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United, Burnley'i son dakikalarda bulduğu golle 3-2 mağlup etti.

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 3. hafta maçında sahasında Burnley'i konuk etti.

Old Trafford'da oynanan mücadele, 3-2'lik Manchester United galibiyeti ile noktalandı.

Ev sahibinin gollerini 27. dakikada Cullen (kendi kalesine), 57. dakikada Mbuemo ve 90+6'da penaltıdan Bruno Fernandes attı.

Burnley'in golleri ise 55. dakikada Foster ve 66. dakikada Anthony'den geldi.

ALTAY BAYINDIR 11'DE BAŞLADI

Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, mücadeleye ilk 11'de başladı.

GALİBİYET HASRETİNİ BİTİRDİ

Bu sonuçla Manchester United, puanını 4'e yükseltti ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Burnley ise 3 puanda kaldı.

SIRADAKİ RAKİP MANCHESTER CITY

Manchester United, 14 Eylül Pazar günü Manchester City'nin konuğu olacak.

Burnley ise sahasında Liverpool'u konuk edecek.

