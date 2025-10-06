Mahfi Eğilmez dayanamadı: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı

İktisat uzmanı, bürokrat ve yazar Mahfi Eğilmez, Fenerbahçe'nin yeni yönetimine ve Sadettin Saran'a seslendiği dikkat çekici bir açık mektup kaleme alırken Sarı Lacivertli takımın başına geçmesi gereken ismi de açıkladı.

Fenerbahçe'de gözler Ali Koç sonrası yeni başkan seçilen Sadettin Saran'a çevrildi. Süper Lig'de Samsunspor beraberliği sonrası yeniden alevlenen teknik direktör tartışmasına ekonomist Mahfi Eğilmez de katıldı.
"Fenerbahçe'nin Yeni Yönetimine İlk Açık Mektup" başlığıyla yayımlanan yazıda Eğilmez, kulübün mevcut durumunu detaylı biçimde analiz ederken, çözüm önerilerini de sıraladı.
Eğilmez'in yazısının, hem teknik kadroya hem de transfer politikalarına yönelik sert eleştiriler içermesi gözlerden kaçmadı.

"BÖYLE OLMAZ"

Eğilmez, takımın başındaki teknik direktör Tedesco’nun futbol aklına güvenerek yanıldığını ifade etti. Özellikle Szymanski’nin performansına dikkat çeken Eğilmez, "İki yıldır kornerlerden tehlike yaratamıyoruz, üç kuruşluk katkısı olmayan oyuncu ısrarla oynatılıyor" diyerek teknik tercihlere sert eleştiriler yöneltti.

Sadettin Saran müjdeyi verdi: Ali Koç sonrası geri geldiSadettin Saran müjdeyi verdi: Ali Koç sonrası geri geldi

Mahfi Eğilmez'in yazısında Ederson gibi yüksek maliyetli transferlerin sorgulanması gerektiği vurgulandı. Eğilmez, "Bayram değil seyran değil, Premier Lig’den neden ayrılıyor bu oyuncu" diyerek transfer sürecinde yeterli analiz yapılmadığını savundu.
Ünlü ekonomist ayrıca Sarı - Lacivertli takımın 290 milyon Euro’luk kadro değerinin gerçeği yansıtmadığını, oyuncuların ederinden çok daha yüksek bedellerle alındığını belirtti.

SADETTİN SARAN'A SESLENDİ

Fenerbahçe’ye son yıllarda gelen oyuncuların çoğunun yetersiz olduğunu söyleyen Eğilmez, Sadettin Saran'a seslenerek, Archie Brown, Semedo ve Nene gibi isimlerin kim tarafından önerildiğinin sorgulanması gerektiğini ifade etti.

brown.jpg
Eğilmez, Archie Brown transferine tepki gösterdi

Eğilmez çözüm olarak ise güçlü bir scout ekibi kurulmasını ve U21 takımından oyunculara şans verilmesini önerdi.

"BU YILI KAYBETTİK"

Yazının en dikkat çeken bölümlerinden biri, Eğilmez’in "Bu yılı kaybettik" tespiti oldu. Mahfi Eğilmez ayrıca Fenerbahçe'nin başına geçmesi gereken teknik direktörü de isim vererek açıkladı.
Sadettin Saran'a seslenen ünlü ekonomist, hiç tereddüt etmeden değişim yapılması gerektiğine vurdu yaptı. İşte Mahfi Eğilmez'in kurtuluş reçetesi:

İkide bir teknik direktör değiştirerek bugüne gelindiği doğrudur ama ne yazık ki bir kez daha bu değişikliğin yapılması şart.
İlk adım olarak bu yılı kaybettiğimizi kabul ederek gelecek yılı kurtarmayı planlamak gerekir.

HİÇ TEREDDÜT ETMEDEN İSMAİL KARTAL

Hiç tereddüt etmeden ve daha fazla zaman kaybetmeden İsmail Kartal’ı takımın başına getirin ve onunla üç yıllık sözleşme yapın ve Kartal’la konuşarak Szymanski’nin, Fred’in, Archie Brown’ın yerine U21 takımından oyuncuları oynatmasını önerin.

ARA TRANSFER YAPMAYIN

Ara transferde hiçbir transfer yapmayın. Çünkü ara transferde alınan oyuncular pek işe yaramıyor. Önce hoca değişikliği yapıp onun onayıyla transfer yapmak lazım.
Yıl bittiğinde işe yaramayan oyuncuların yerine Karabağ, AZ Alkmaar gibi takımlardaki genç, dinamik ve ucuz maliyetli oyuncuları alın. Fenerbahçe’ye sözde şöhretler değil koşan, uğraşan, çaba gösteren adamlar gerekiyor: Fenerbahçe bugün tam tersi görünümde.

YÖNETİME GÜVEN TAM

2025/09/22/ali-koc-ve-sadettin-saran-001.jpg
Eğilmez, Sadettin Saran yönetimine güvendiğini açıkladı

Fenerbahçe’nin yıllardır kaleciden paslaşarak çıkmayı başaramadığını belirten Eğilmez ayrıca bu sistemin terk edilmesi gerektiğini söyledi. Mektubun sonunda Mahfi Eğilmez, yeni yönetime güvenini dile getirdi ve şu notu düşüt:

Ben, bu sorunları sizin çözeceğinize ve doğruları yaparak takımı toparlayacağınıza inanıyorum.
Yönetimde en önemli mesele hızlı ve kararlı davranabilmektir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

