Madalyalarını Atatürk'e armağan ettiler

Suudi Arabistan'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Riyad'da Bulvar Riyad Arena'da yapılan halter müsabakalarında Türkiye adına kadınlar 63 kiloda podyuma çıkan Aysel Özkan koparmada 98 kilo, silkmede 118 kilo ve toplamda da 216 kiloluk derecesiyle 3 üç altın madalya kazanarak şampiyonu oldu.

Organizasyonda önceki müsabakalarda kadınlar 48 kiloda yarışan milli halterci Gamze Altun ile 53 kiloda Cansel Özkan da 3'er altın madalya kazanarak şampiyonluğa ulaşmışlardı.

Aysel ve Cansel kardeşler ile Gamze Altun, kazandıkları 9 altın madalyayı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e armağan ettiklerini söylediler.

Gamze Altun'dan 3 altın madalya

"ATAMIZA ARMAĞAN EDİYORUZ"

Şampiyon milli halterci Aysel Özkan, "Çok heyecanlı bir yarışmaydı. Rakiplerim de güçlüydü, aslında çekişmeli geçti ama 3 altın madalya kazandık, çok mutluyum. Bugün 10 Kasım, Atamızın bize armağanı olan Cumhuriyet'i en güzel şekilde temsil ettik, 3 altın madalya ile İstiklal Marşımızı 3 kez okuttuk, çok mutluyum" dedi.

Aysel'in ikiz kardeş Cansel Özkan ise "Kız kardeşim ile elde ettiğimiz derece için çok mutluyuz. Madalyalarımızı Atamıza armağan ediyoruz, Atamızı minnetle ve saygıyla anıyoruz. Ben de 3 altın madalya kazandım, İstiklal Marşımızı ilk kez burada okuttum ve çok mutlu oldum, çok gururlandım. Darısı inşallah olimpiyatlara" diye konuştu.

Oyunlarda 3 altın madalya ile şampiyon olan Gamze Altun da "Madalyalarımı Atatürk'e hediye ediyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum" ifadelerini kullandı.