Madalyalarını Atatürk'e armağan ettiler

Madalyalarını Atatürk'e armağan ettiler
Yayınlanma:
Kadın milli halterciler, Riyad'da kazandıkları 9 altın madalyayı Atatürk'e "armağan" ettiler.

Suudi Arabistan'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Riyad'da Bulvar Riyad Arena'da yapılan halter müsabakalarında Türkiye adına kadınlar 63 kiloda podyuma çıkan Aysel Özkan koparmada 98 kilo, silkmede 118 kilo ve toplamda da 216 kiloluk derecesiyle 3 üç altın madalya kazanarak şampiyonu oldu.

Organizasyonda önceki müsabakalarda kadınlar 48 kiloda yarışan milli halterci Gamze Altun ile 53 kiloda Cansel Özkan da 3'er altın madalya kazanarak şampiyonluğa ulaşmışlardı.

Aysel ve Cansel kardeşler ile Gamze Altun, kazandıkları 9 altın madalyayı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e armağan ettiklerini söylediler.

Gamze Altun'dan 3 altın madalyaGamze Altun'dan 3 altın madalya

"ATAMIZA ARMAĞAN EDİYORUZ"

Şampiyon milli halterci Aysel Özkan, "Çok heyecanlı bir yarışmaydı. Rakiplerim de güçlüydü, aslında çekişmeli geçti ama 3 altın madalya kazandık, çok mutluyum. Bugün 10 Kasım, Atamızın bize armağanı olan Cumhuriyet'i en güzel şekilde temsil ettik, 3 altın madalya ile İstiklal Marşımızı 3 kez okuttuk, çok mutluyum" dedi.

Aysel'in ikiz kardeş Cansel Özkan ise "Kız kardeşim ile elde ettiğimiz derece için çok mutluyuz. Madalyalarımızı Atamıza armağan ediyoruz, Atamızı minnetle ve saygıyla anıyoruz. Ben de 3 altın madalya kazandım, İstiklal Marşımızı ilk kez burada okuttum ve çok mutlu oldum, çok gururlandım. Darısı inşallah olimpiyatlara" diye konuştu.

Oyunlarda 3 altın madalya ile şampiyon olan Gamze Altun da "Madalyalarımı Atatürk'e hediye ediyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Spor
Milli takım 3-0 kazandı
Milli takım 3-0 kazandı
TFF bahis oynayan 1000 futbolcuyu açıklayacak
TFF bahis oynayan 1000 futbolcuyu açıklayacak
"Hakem Galatasaray'ın penaltısını vermedi"
"Hakem Galatasaray'ın penaltısını vermedi"