Liverpool'u 16 yaşındaki Ngumoha kurtardı

Yayınlanma:
Liverpool, uzatma dakikalarında genç yıldızı Ngumoha ile kazandı.

İngiltere Premier Lig'de oynanan 2. hafta maçında Liverpool, deplasmanda Newcastle United'ı 3-2 mağlup etti.

Son şampiyon Liverpool, 35. dakikada Ryan Gravenberch'in attığı golle ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı.

SKOR 88'DE 1-1 OLDU

Karşılaşmanın 46. dakikasında yeni transferi Hugo Ekitike ile bir gol daha bulan konuk ekibe 57. dakikada Bruno Guimaraes ile yanıt veren Newcastle United, 88. dakikada Will Osula ile skora dengeyi getirdi.

90+ 10'DA SAHNEYE ÇIKTI

Temponun hiç düşmediği mücadelenin 90+10. dakikasında sahneye çıkan 16 yaşındaki Rio Ngumoha, Liverpool'a üç puanı getiren golü attı.

Ev sahibi ekipte forma giyen Anthony Gordon, 46. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

