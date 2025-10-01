Liverpool'dan hakem tepkisi: Slot eleştirdi

Yayınlanma:
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Galatasaray'a 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 1-0 yenildikleri maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Slot, şunları söyledi:

"Kesinlikle hayal kırıklığına uğradık. Maça kazanmak için çıkmıştık ama bunu başaramadık.

Benim için Crystal Palace maçına göre farklı bir mağlubiyetti. Takım açısından beğeneceğim çok fazla nokta vardı. İlk yarıda Crystal Palace maçına göre daha iyiydik. İkinci yarıda gittikçe pozisyona girmek zor hale geldi. Galatasaray, her şeyiyle takım savunmasına odaklandı. Bu konuda haklarını teslim etmem lazım.

"PENALTI AĞIR BİR KARAR"

Galatasaray'ın kazandığı penaltı pozisyonu ağır bir karardı. Pozisyonda rakibin ayağına müdahale yoktu. Son haftalarda özellikle çok adil oynayan bir takım olduk.

Galatasaray'ın Liverpool'u nasıl avladığını açıkladı: Tarih yeniden yazıldıGalatasaray'ın Liverpool'u nasıl avladığını açıkladı: Tarih yeniden yazıldı

Rakip oyuncu bir müdahale hissetti ama olduğundan çok daha fazla büyütecek şekilde reaksiyon gösterdi. Hakem de penaltıyı verdi. Bu da kabullenmemiz gereken bir durum."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

