Liverpool'a gol yağdırdılar: Fark yedi
Yayınlanma:
İngiliz devi Liverpool kötü gidişini durduramıyor. Liverpool bu kez de kendi sahasında Crystal Palace'a farklı yenildi.
İngiltere'de Liverpool'un kötü gidişi sürüyor.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a yenilmesinin ardından Premier Lig'de de üst üste kötü sonuçlar alan Liverpool, kupada da neye uğradığını şaşırdı.
İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Crystal Palace'a 3-0 yenilen Liverpool, turnuvaya veda etti.
Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, sahasında Crystal Palace'a Ismaila Sarr (2) ve Yeremi Pino'nun golleriyle 3-0 yenilerek kupadan elendi.
SON 7 MAÇTA 6 YENİLGİ
Liverpool, tüm kulvarlarda son 7 maçındaki 6. yenilgisini yaşadı.
Liverpool maçını örnek gösterdi Galatasaray'a mesaj gönderdi
Kupadaki sonuçlar şöyle:
Swansea City-Manchester City: 1-3
Arsenal-Brighton Hove Albion: 2-0
Wolverhampton-Chelsea: 3-4
Newcastle United-Tottenham: 2-0
