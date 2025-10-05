Liverpool'a bir darbe daha: Koltuğu da kaptırdı

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Galatasaray'dan sonra bir darbe de Premier Lig'de aldı.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'a 1-0 yenilmişti.

Premier Lig'de haftaya lider giren Liverpool, 7. hafta maçında deplasmanda Chelsea'ye son anlarda yediği golle yenildi.

Başkent Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi Chelsea, 14. dakikada Caicedo'nun golüyle 1-0 öne geçerken Liverpool, 63. dakikada Gakpo'nun golüyle eşitliği yakaladı.

Chelsea, 90+5. dakikada Estevao'nun golüyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Liverpool'dan Galatasaray maçı için olay suçlama

Bu sonuçla Liverpool, Premier Lig'de Chelsea ve Crystal Palace, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray mağlubiyetleriyle üst üste 3 yenilgisini almış oldu.

YENİ LİDER ARSENAL

Günün diğer maçında Arsenal, konuk ettiği West Ham United'ı 2-0 yenerek Liverpool'dan liderliği devraldı.

Bu maçların ardından liderliğe yükselen Arsenal, puanını 16 yaparken Liverpool ise 15 puanda kaldı.